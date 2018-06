Statul american Washington dă în judecată Google şi Facebook în legătură cu publicitatea politică Statul american Washington a anuntat luni ca da in judecata companiile Google si Facebook, pe care le acuza ca au incalcat o lege locala privind publicitatea politica, relateaza AFP. Legea stipuleaza ca entitatile care vand spatii publicitare pentru mesaje cu caracter politic, ca cei doi giganti tehnologici, trebuie "sa pastreze informatiile asupra celor care le achizitioneaza" si sa le faca publice, se arata intr-un comunicat al procurorului general al statului Washington, Bob Ferguson. Conform justitiei acestui stat, al carui oras principal este Seattle, cei doi giganti tehnologici nu au respectat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

