Statul american New Mexico, casa unui dintre cele mai mari festivaluri din lume dedicat baloanelor cu aer cald

- ”Dupa ce Romgaz a refuzat sa mai furnizeze agent termic companiei locale de termoficare Colterm, 2 parlamentari USR de Timis, Raoul Trifan si Nicu Falcoi, au trimis astazi o scrisoare primului ministru al Romaniei in care ii solicita de urgenta sa ia masurile necesare in vederea asigurarii serviciului…

- Statul american New York a declarat vineri stare de urgența in caz de dezastru, dupa ce virusul poliomielitei a fost detectat in probe de apa uzata din Long Island, semnaland o raspandire tot mai mare in comunitate a virusului care poate provoca boala paralitica, transmite Politico. Fii la…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a vizitat, in perioada 6-8 septembrie, comunitațile de romani din statul New Mexico, concentrați in orașele Albuquerque și Santa Fe, capitala statului. „In primii 25 de ani Parteneriatul Strategic a fost un vector al integrarii Romaniei in spațiul de securitate…

- Președintele american Joe Biden a fost deranjat cand a fost intrerupt in discursul sau susținut in Wisconsin. “Așa cum am spus saptamana trecuta”, a spus Biden mulțimii, “ramanem in batalia pentru sufletul Americii”. Doar ca un barbat a inceput sa strige și sa vocifereze, dupa cum se poate observa pe…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 174 LIVE TEXT. Kievul susține ca trupele sale au reușit sa impiedice un atac al rușilor la nord de Sloviansk. Dupa cum explica oficialii ucraineni, luptele s-au purtat in apropiere de orașul Mazanivka, aflat la granița dintre regiunile Donețk și Harkov. Zona a mai fost folosita…

- CHIPS Act a fost aprobata prin vot saptamana trecuta si prevede acordarea a 52 de miliarde de dolari industriei. ”Acest tip de angajament are loc doar o data pe generatie”, a declarat marti, la promulgare, Biden. Today, I signed the CHIPS and Science Act into law, a once-in-a-generation investment in…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- Trei oameni au fost uciși și doi au fost raniți in urma unui atac armat intr-un centru comercial din statul american Indiana, scrie CNN. Un barbat a inceput sa traga in interiorul unui centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali. „Am asistat la un atac in masa in seara…