- Statul va deconta 300 de lei pe zi cheltuieli pentru cazarea și hrana persoanelor aflate in carantina din cauza coronavirusului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului Orban.

- O tanara de 26 de ani a ascuns timp de aproape o saptamana faptul ca a venit, pe 1 martie, din Italia. In acest timp, a intrat in contact cu zeci de persoane și a ajuns la dou spitale. Testele au confirmat ca este infectata cu coronavirus.

- Persoanele aflate in carantina și izolate la domiciliu din cauza coronavirusului vor fi dotate cu brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate. Medicii vor sti, astfel, spre exemplu, daca suspectii au febra, iar sistemul GPS integrat in bratari va anunta daca persoana respectiva a incalcat…

- Medicii italieni, aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus, se confrunta cu o situatie disperata: pe cine sa salveze mai intai fiindca numarul persoanelor care au nevoie de internare la terapie intensiva depaseste capacitatea.

- Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula. Italia este cea mai afectata tara de pe continentul european!

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus vor intra direct in carantina sau in izolare la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile, masurile fiind necesare pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a…

- Alerta de coronavirus se extinde și, pe zi ce trece, apar tot mai multe cazuri confirmate. Pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a coronavirusului atat in Romania, cat și in lume, se vor lua masuri drastice. Romanii vor fi izolați fie la domiciliu, voluntar, fie vor intra in carantina.…