Statul a semnat o achiziție controversată de măști de protecție O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum sunt dificil de gasit pe piața. Firma norocoasa are o vechime de doar un an și se ocupa de comerțul cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

