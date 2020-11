Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman trebuie sa aiba in interior acei specialisti in numar suficient de mare ca sa poata raspunde, sa poata actiona in momentul in care va fi o criza de natura cibernetica, a afirmat, miercuri, Dan Cimpean, directorul general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica…

- Președintele Pro Romania Brașov, deputatul Mihai Mohaci, ne-a transmis un comunicat de presa prin care liderul partidului, Victor Ponta, a prezentat primele doua masuri din planul pentru ieșirea din criza: venitul minim de criza pentru persoane fizice și sprijinul economic de criza pentru companii.…

- Grecia va cheltui cinci miliarde de euro (5,9 miliarde de dolari), pana in 2028, pentru a compensa impactul renuntarii la carbune, in vederea generarii de electricitate si a reducerii emisiilor de carbon, in linie cu obiectivele climatice ale Uniunii Europene, a anuntat ministrul Energiei, Kostis…

- Statul va vira fermierilor despagubiri de 1,08 miliarde de lei pentru culturile afectate de seceta severa din acest an, o suma de cinci ori mai mare decat investitiile in sistemul de irigatii, arata o analiza realizata de cursdeguvernare.ro.

- Criza nu se va termina nici in 2021. Suntem in razboi, iar economia este și ea o victima, avertizeaza președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. El spune ca toate companiile private mari se vor restructura, vor da afara oameni și exista pericolul unei destabilizari sociale de amploare. Statul va…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| PNL vine cu austeritatea, PSD are soluții pentru ieșirea din criza! Liberalii conduși de Orban și Johannis se plang ca nu au bani de pensii pentru ca nu știu sa guverneze! De ce au ajuns in aceasta situație? Pentru ca au scutit bancile de taxele pe activele bancare,…