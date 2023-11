Stiri pe aceeasi tema

- 30% dintre elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu beneficiaza de burse de merit fara a se face nicio precizare in ceea ce priveste media, potrivit articolului 108 din Legea 198/2023. Romanii considera jignitor faptul ca un copil cu un premiu I la Olimpiada naționala sa primeasca o bursa aproape…

- Apar amenzi urisase pentru soferii romani care isi vor parca masina in anumite locuri necorespunzatoare. Astfel, soferii care vor parca pe locurile destinate femeilor insarcinate risca amenzi de pana la 10.000 de lei, la fel ca si cei care isi vor lasa autoturismele pe locurile destinate persoanelor…

- Este lege! Prioritate pentru femeile insarcinate și persoanele cu copii mai mici de 5 ani, in magazine, ghișee și parcari Femeile insarcinate sau persoane insotite de copii cu varsta pana la 5 ani vor avea acces, cu prioritate, la casele de marcat din magazine, in parcari la ghișeele instituțiilor publice…

- Femeile gravide și persoanele insoțite de copii mai mici de 5 ani vor avea prioritate la casele de marcat și la ghișee. Legea a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis! Femeile insarcinate și persoanele insoțite de copii cu varsta de pana la 5 ani vor putea intra in fața la casierii, ghișee și…

- Judecatorii CCR au respins miercuri sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea si au decis ca legea este constitutionala. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea moticarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian…

- Legea prin care unii romani pot primi bani de la stat, ca sa-si deconteze anumite facturi, urmeaza sa intre la dezbatere și in Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz. Prosumatorii care livreaza energie electrica in rețea pot obține compensații financiare. Compensatia financiara va…

- Statul vine in ajutorul romanilor care au pensii mai mici de 1.125 lei. Se pare ca aceștia vor primi o suma de bani in plus. Care este valoarea acestea și ce criterii trebuie pensionarii sa indeplineasca? Ce romani pot beneficia de aceasta indemnizație? Banii se vor acorda in funcție de domeniul in…

- Persoanele varstice primesc, in septembrie, ajutor pentru facturi in valoare de 700 lei. Sprijinul este acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua tranșe: 700 lei/semestru - s-a acordat in luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023 și inca 700 lei/semestru - se…