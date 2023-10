Statul a dat, statul a luat. Companiile de stat au câştiguri foarte mari, dar sunt afectate de măsurile Guvernului Cele peste 200 de companii controlate de Guvern, cele mai mari companii din portofoliul statului, au avut in prima jumatate a anului un rezultat brut de 10,68 miliarde de lei, in scadere usoara comparativ cu rezultatul record de 11,3 miliarde de lei inregistrat in primele sase luni ale anului trecut. In timp ce veniturile totale au crescut marginal, la 44,7 miliarde de lei, castigul acestor companii a fost tras in jos de majorarea cu 1,7 miliarde de lei a cheltuielilor de natura salariala, la 9,2 miliarde de lei. In prima jumatate a anului trecut s-au aflat sub controlul Guvernului 209 companii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In prima jumatate a anului trecut s-au aflat sub controlul Guvernului 209 companii, iar in prima jumatate a acestui an numarul acestora a urcat la 217. Impactul acestor modificari nu este, cel mai probabil, unul de amploare, intrucat rezultatele acestea reflecta in principal activitatea celor mai mari…

- Cele aproximativ 200 de companii din subordinea Guvernului au distribuit pentru anul trecut angajatilor 195,4 milioane de lei ca participare la profit, conform datelor analizate de Profit.ro. Cele mai mari sume au fost acordate de companiile din sectorul energetic, unde si rezultatele sunt semnificative,…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- CEC Bank raporteaza un profit net de peste 369 milioane de lei, in prima jumatate a anuluiCEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023, iar activele nete ale bancii au ajuns la 69,08 miliarde de lei, in crestere cu 29,4% fata de perioada…

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut la finalul primului semestru pana la 153,1 miliarde lei (+8,94% fata de 31 decembrie 2022), iar creditele au ajuns la 69,5 miliarde lei (+2,13% fata de 31 decembrie 2022). Depozitele clientilor Bancii Transilvania au ajuns la 122,5 miliarde lei…

- · EBITDA curent: 10.739 milioane euro (8.298 milioane euro in prima jumatate a anului 2022, +29,4%) – Creșterea este rezultatul performanței modelului de business integrat, reflectand normalizarea marjelor comparativ cu prima jumatate a anului 2022, precum și imbunatațirea rezultatelor Enel…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe ale…