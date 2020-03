Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj preia Spitalul privat „Polaris Medical” și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19. La acest spital vor putea fi primiți 180 de pacienți care vor beneficia de condiții optime pentru tratarea COVID-19. Președintele Consiliului Județean Cluj,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 308, iar autoritațile se pregatesc de ce e mai rau, motiv pentru care au inceput construirea unui spital militar dupa standarde NATO.

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 37 de ani, ambii din judetul Timis, precum si alte patru persoane din alte judete ale tarii, urmeaza sa fie externati, joi seara, din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost declarati vindecati de coronavirus. Numarul celor vindecati…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca Spitalul "Victor Babes" este pregatit, daca situatia o impune, sa asigure inca 340 de paturi pentru bolnavii de coronavirus, pe langa cele 60 deja alocate, jumatate dintre acestea fiind ocupate de pacientii cu...

- Noua dintre cei 131 romani depistati pana duminica, 15 martie, la pranz au fost declarati vindecati si externati din spital. Dintre cele noua persoane declarate vindecate, opt au fost tratate la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara.

- In Romania sunt confirmate 37 de cazuri de coronavirus, iar bilantul creste de la o ora la alta. Dintre acestea, 6 sunt persoane care au intrat in contact cu barbatul internat la Spitalul MAI. In Bucuresti exista 17 pacienti cu Covid-19, iar la nivel national 7 pacienti s-au vindecat.