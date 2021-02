Statul roman a cheltuit peste 140 de mii de lei pentru detinutii care s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei. In total, 1.123 de oameni aflati in spatele gratiilor s-au infectat cu noul coronavirus. Mai exact, 24 de femei și 1099 barbați, scrie A3. Cele mai multe femei testate pozitiv sunt de la Penitenciarul Targsor, iar cei mai mulți deținuti barbați care au luat virusul sunt incarcerati la Penitenciarul Bucuresti/ Jilava. Pentru fiecare deținut infectat, statul a cheltuit 125 lei, in total, 141.117 lei – costuri enorme, in condiițile in care sindicaliștii ies in strada, iar pușcariile…