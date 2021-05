Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal va avea statuie la Paris, iar aceasta va fi dezvaluita, joi, la Porte D'Auteil, la Roland Garros, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Evenimentul va avea loc,…

- Au mai ramas puține zile pâna la startul meciurilor de pe tablourile principale de la Roland Garros, iar sportivii implicați în cel de-al doilea Grand Slam al sezonului se afla în linie dreapta cu pregatirea. Dubla câștigatoare de Grand Slam, Garbine Muguruza a împartașit…

- Laura Ioana Paar (243 WTA) a parasit calificarile de la Roland Garros in primul tur, sportiva din Romania fiind umilita in doua seturi, scor 6-1, 6-2, de jucatoarea Nuria Parrizas-Diaz. Aflata pe locul 165 in lume, Diaz a avut nevoie de o ora și 12 minute pentru a se impune. Pentru participarea in calificarile…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (15 WTA, favorita nr. 15) a zdrobit-o duminica pe Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA, favorita nr. 9) in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, in mai putin de o ora. Poloneza,…

- În urma cu doar câteva zile, organizatorii turneului de la Madrid au anunțat lista jucatorilor înscriși în competiție, iar Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic faceau parte din aceasta. Pe rețelele sociale, Federer și-a anunțat fanii în legatura cu planurile…

- Federatia franceza de tenis a adus un omagiu aviatorului Roland Garros, care a si dat numele complexului de terenuri de tenis de la Paris unde sunt organizate partidele turneului de Mare Slem, amplasand luni o statuie in cinstea sa in incinta stadionului, scrie L'Equipe. Ca parte a modernizarii…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, campionul de la US Open, si-a fixat ca principal obiectiv al carierei sale castigarea Grand Slam-ului de la Roland Garros si detronarea Regelui Zgurei, Rafael Nadal, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Nadal isi mentine de ani buni suprematia pe zgura de la Paris,…

