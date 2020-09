Stiri pe aceeasi tema

- Scoala va incepe pe 14 septembrie, dar elevii vor merge fizic la scoala in functie de numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus la mia de locuitori care va fi inregistrat in fiecare localitate in parte. In cel mai bun caz, toata lumea merge la scoala, iar in cel mai rau scenariu, scoala se va face…

- Curtea de Apel București a admis, astazi, acțiunea autoritaților din comuna Gornet, județul Prahova, și a decis anularea ordinului de carantinare a localitații. Instanța a respins insa solicitarea de despagubiri din partea autoritaților locale. Decizia poate fi atacata cu recurs. Localitatea Gornet…

- Autoritațile din județul Buzau au incheiat inventarierea pagubelor produse de ploile torențiale care au cazut zile in șir, in luna iunie, și au produs pagube de zeci de milioane de lei. Precipitațiile au distrus drumuri județene și locale, au șubrezit un pod dar și mai multe podețe, ingreunand circulația…

- Confruntat cu ideea ca Aeroportul International Timisoara sa ajunga o filiala a aerodromurilor din Caransebes sau Arad, iar banii facuti la AIT sa fie folositi pentru dezvoltarea „sorelor” liliputane din cele doua judete din jur, deputatul PSD de Timis Alfred Simonis a lansat in dezbatere parlamentara…

- Un bloc intreg locuit de sute de chiriași, printre care și zeci de romani a fost pus in carantina in districtul Neukolln, situat in Berlin, Germania.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre Ambasada Romaniei la Berlin de la autoritatea de sanatate,…

- NEMULTUMIRI… Samir Ionita, liderul Sindicatului liber si independent din cadrul societatii de transport public local, iese, din nou, la atac. Intr-o scrisoare publica, acesta ii roaga pe reprezentantii autoritatilor locale sa-si indrepte mai mult atentia catre activitatea societatii si a modului in…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta in sedinta de Guvern de joi seara care permite transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes local de la autoritatile centrale. El a precizat ca decizia a fost luata…

- Consiliul orașului Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii, a votat in unanimitate un proiect de urgența prin care puterea de acțiune a poliției este micșorata drastic, relateaza CNN.