- O sculptura neobisnuita infatisandu-l pe sfantul Ioan Paul al II-lea tinand deasupra capului un meteorit a fost dezvelita joi la Varsovia, in replica la o creatie a italianului Maurizio Cattelan care-l arata pe fostul papa zdrobit de un bloc de piatra, informeaza AFP. Lucrarea lui Jerzy Kalina, plasata…

- O statuie din bronz a primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost instalata marti linga orasul ei natal, Sevnica, in sud-estul Sloveniei, pentru a inlocui originalul din lemn incendiat in iulie. Sculptura din lemn a Melaniei Trump a fost incendiata in noaptea de 4 iulie, cind americanii sarbatoreau…

- O statuie uriașa a lui Buddha din China a ajuns cu degetele in apa dupa inundațiile violente din ultimele saptamini, pentru prima data din anii '40, scrie digi24.ro. Statuia de 71 de metri inalțime, aflata in patrimoniul Unesco, a fost sculptata intr-o piatra linga Chengdu, in provincia Sichuan, in…

- Spectacolele Teatrului Evreiesc de Stat „O lectie de bune maniere” si „Varsovia: ghid turistic”, ambele cu Maia Morgenstern, vor fi jucate in Curtea de Onoare a Muzeului National de Arta al Romaniei pe 7 si 21 august, potrivit news.ro.Teatrul Evreiesc de Stat va prezenta doua spectacole in luna august…

- O statuie din bronz reprezentand pe Regina Maria a fost dezvelita, sambata, la Giurgiu, cu prilejul implinirii a 82 de ani de la moartea sa, informeaza Agerpres.Episcopia Giurgiului a fost reprezentata la eveniment de pr. protoiereu Puflea Nicusor, potrivit basilica.ro. Citește și: Ciolacu:…

- Jen Reid, o manifestanta de culoare care a fost fotografiata cu pumnul ridicat pe soclul unei statui daramate din Bristol (Marea Britanie), are acum propria statuie in acelasi loc, informeaza AFP potrivit Agerpres. La inceputul lui iunie, demonstranti din miscarea Black Lives Matter (BLM, Vietile…

