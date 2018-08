Stiri pe aceeasi tema

- "Impreuna cu Politia, municipalitatea a decis sa demonteze statuia pentru ca nu mai putea fi asigurata securitatea ei", a indicat primarul intr-un mesaj pe contul de Twitter. Ea a fost mutata cu o macara. Aceasta statuie de patru metri inaltime a presedintelui Recep Tayyip Erdogan aurita, care il infatiseaza…

- O statuie aurita de 4 metri a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, ridicata ca parte a unei instalatii de arta in orasul german Wiesbaden (vest), a fost inlaturata deoarece nu a fost bine primita de catre localnici, relateaza miercuri dpa. Autoritatile orasului au decis sa inlature instalatia, parte…

- Dunarea seaca din cauza temperaturilor ridicate inregistrate in vestul Europei și a cantitații mici de precipitații inregistrata acolo. Turiștii care doresc sa efectueze croaziere pe unul dintre cele mai mari rauri din Europa, care traverseaza patru capitale europene, și companiile de transport fluvial…

- https://www.vasiledale.ro/2018/08/08/autorul-vandalizarii-casei-memoriale-elie-wiesel-prins-de-catre-politistii-sigheteni-si-cei-de-la-crima-organizata-actualizare/ Casa din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost vandalizata in weekend. Autoritatile…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in orașul Siegburg din vestul Germaniei. Din cauza temperaturilor ridicate, focul s-a extins cu rapiditate la mai multe cladiri, fiind afectate astfel opt case și un tronson feroviar major. De asemenea, 28 de persoane au fost ranite, scrie DPA, citat de Agerpres.…

- Politia din landul Schleswig-Holstein, unde se afla Luebeck, a transmis anterior pe Twitter ca in oras are loc o mobilizare importanta de forte de ordine. "In Luebeck are loc o desfasurare majora a politiei. Analizam situatia si vom reveni cu noi informatii mai tarziu” – a scris politia.…

- Un raport al serviciilor de informații canadiene arata ca criminalitatea organizata a crescut in Canada dupa ridicarea vizelor pentru romani in decembrie 2017, ceea ce provoaca ingrijorare in randul autoritaților. Decizia guvernului de a nu mai solicita cetațenilor romani sa obțina vize de calatorie…

- Fotbalistul Alejandro Penaranda a fost impușcat mortal! Un coleg de-al lui a scapat ca prin minune doar cu o rana! Doi fotbaliști columbieni s-au aflat in noaptea de vineri spre sambata la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit. Atacantul Alejandro Penaranda (24 de ani) a fost impușcat mortal, iar…