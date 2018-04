In timp ce aproape 700 de persoane, potrivit politiei, marsaluiau in centrul Atenei, scandand sloganuri antiamericane si indreptandu-se spre ambasada SUA, un grup de 50 de tineri a iesit din rand si au incercat sa dea jos cu o funie statuia lui Truman de pe postament, situata in apropiere de centrul orasului. In incident a fost implicat grupul de studenti Mas, apropiat de KKE, potrivit Agerpres.



Scutierii au intervenit imediat pentru a-i dispersa pe protestatari, recurgand la gaze lacrimogene.



Ridicata in anii 1960 in cartierul Pangrati, la mai putin de un kilometru de parlament,…