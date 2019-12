Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi vandali au incercat sa taie cu fierastraul picioarele statuii celebrului fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic, situata langa stadionul echipei Malmo FF, la care acesta a debutat ca profesionist in urma cu 20 de ani, informeaza BBC. De asemenea, vandalii au asezat o franghie pe gatul statuii.…

- Statuia din bronz a fotbalistului Zlatan Ibrahimovic, amplasata in Malmo, a fost din nou vandalizata. De aceasta data, s-a incercat taierea picioarelor acesteia, existand riscul prabușirii, afirma un polițist suedez.Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, cand polițiștii au…

- Statuia lui Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a fost vandalizata de catre fanii echipei Malmo, dupa ce suedezul a cumparat un pachet de acțiuni al clubului Hammarby, care este rivala formației la care atacantul suedez a facut primii pași importanți in fotbal. Astfel, in ultimele ore au devenit virale imaginile…

- Suporterii echipei suedeze de fotbal Malmo FF au vandalizat, miercuri, statuia lui Zlatan Ibrahimovic, dupa ce fostul atacant al formatiei scandinave a anuntat ca a devenit actionar al rivalei Hammarby IF, transmite Reuters. Statuia de 3,5 m, care are aproximativ 500 de kg si e turnata in bronz, dezvelita…

- Fanii echipei suedeze Malmo și-au exprimat nemulțumirea fața de hotararea lui Zlatan Ibrahimovic de a investi la clubul rival Hammarby, miercuri, agațand un capac de toaleta pe statuia fotbalistului amplasata in oraș, potrivit Mediafax.Un suporter al formației Malmo a mers la statuia impozanta…

- ​Fanii echipei suedeze Malmo și-au exprimat nemulțumirea fața de hotarârea lui Zlatan Ibrahimovic de a investi la clubul rival Hammarby, miercuri, agațând un capac de toaleta pe statuia fotbalistului amplasata în oraș, potrivit Mediafax.Un suporter al formației Malmo a mers la…

- Sute de fani au participat miercuri la dezvelirea statuii de bronz a fotbalistului suedez Zlatan Ibrahimovic, instalata la intrarea in stadionul din Malmo, orasul sau natal, relateaza BBC. Ibrahimovic, 38 ani, autor a 62 goluri in 116 meciuri pentru nationala Suediei (2001-2016), a fost prezent la ceremonie…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul lui LA Galaxy, s-a deplasat in Malmo (Suedia) special pentru a fi prezent la momentul in care statuia dedicata lui a fost prezentata publicului interesat de eveniment. Statuia lui „Ibra” are o inalțime de 2,7 metri și cantarește aproximativ 500 de kilograme.…