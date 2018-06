Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din orașul american Stamford sunt revoltați dupa ce autoritațile au decis sa amplaseze in parcul central o statuie a lui Marilyn Monroe. Sculptura de de 7,9 metri inaltime o infatiseaza pe Marilyn in ipostaza din filmul “The Seven Year Itch” (“Sapte ani de casnicie”), din 1955, cand rochia…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a comentat in ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu decizia PSD de a organiza un miting de susținere a premierului Viorica Dancila.„Vom avea așadar zilele viitoare, ca mai este pana pe 9 iunie, timp sa ne gandim, sa ne frecam mainile, unii de bucurie alții…

- Alina Gorghiu,senator PNL, membru Comisia speciala pentru Legile justiției, spune, referitor la posibilitatea inființarii unei Comisii pentru Adevar, care sa se ocupe de abuzurile din justiție, ca daca aceasta este facuta in interesul unora și are rezultatul cunoscut de la inceput, nu rezolva nimic."In…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, vrea un comportament diferit atunci cand vine vorba despre Ilie Nastase, care s-a ales vineri cu doua dosare penale in șase ore. Prima data, fostul jucator de tenis a fost surprins conducand mașina cu o alcoolemie de 0,55 mg/l in aerul expirat,…

- Locuitorii capitalei sunt solicitați sa voteze schițele de proiect incluse intr-un concurs, astfel cea care va aduna cele mai multe like-uri va fi instalata in parcul Valea Trandafirilor din Chișinau.

- In București va fi amplasata copia unei statui de dac, cu ocazia sarbatoririi Centenarului. Locul a fost stabilit, statuia urmand sa fie amplasata in scuarul intersecției dintre Bulevardul Dacia, strada Nicolae Iorga și strada I.C. Visarion. Este vorba de o replica a statuii ”dacul ganditor”, realizata…

- O statuie irakiana, distrusa de gruparea jihadista Statul Islamic, a fost reprodusa si inaugurata miercuri in Trafalgar Square, la Londra, o initiativa care vizeaza celebrarea culturii irakiene, relateaza AFP. Statuia care reprezinta un Lammasu, taur inaripat cu fata umana, a fost realizata de artistul…

- Un grup de cercetarori americani și spanioli susțin, pe baza unui studiu, ca producerea de neroni in hipocampul din creierul uman ar inceta la varsta de 13 ani. Pana in prezent, majoritatea specialiștilor din domeniul neuroștiinței susțin ca hipocampul uman si cel al unor animale, precum rozatoarele,…