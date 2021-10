Statuia lui Brukenthal din Sibiu, vopsită parţial în culorile tricolorului. Poliţiştii fac o anchetă Politistii au anuntat ca il cauta pe barbatul care, sambata dimineata, a fost filmat de camerele de supraveghere din centrul municipiului Sibiu in timp ce a aruncat cu vopsea in culorile tricolorului pe statuia baronului Samuel von Brukenthal din fata muzeului care ii poarta numele, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Sibiu. “In cursul acestei dimineti, in jurul orei 08,00, Politia Locala Sibiu a sesizat Politia Municipiului Sibiu cu privire la faptul ca, azi, in jurul orei 06,00, conform imaginilor surprinse de camerele de luat vederi, o persoana de sex masculin ar fi aruncat cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii il cauta pe barbatul care, sambata, 9 octombrie, a fost filmat de camerele de supraveghere din centrul municipiului Sibiu in timp ce a aruncat cu vopsea in culorile tricolorului pe statuia baronului Samuel von Brukenthal din fata muzeului care ii poarta numele, noteaza Agerpres . Incidentul…

- Controversele aparute recent in jurul inaugurarii unei statui a baronului Samuel Brukenthal in centrul Sibiului, privind implicarea acestuia in inabușirea rascoalei lui Horia, Cloșca și Crișan din 1784, mi-au adus aminte de o alta istorie veche. Una in care una din marile figuri ale ortodoxiei romanești…

- Rolul baronului Samuel von Brukenthal in prinderea lui Horea, Closca si Crisan este disputat aprig in Transilvania, iar dezvelirea monumentului din Piata Mare din Sibiu, in prezenta lui Klaus Iohannis, a dus la proteste.

- Protest impotriva statuii baronului Brukenthal, care a fost inaugurata in municipiul Sibiu. La acest protest au participat pana la 200 de persoane care s-au adunat in Piata Mare din orașul Sibiu. Acțiunea de protest s-a defașurat in dupa-amiaza zilei de sambata, 18 septembrie 2021. Baronul Samuel von…

- Peste 200 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest organizat in Piata Mare din municipiul Sibiu, langa noua statuie a baronului Samuel von Brukenthal. Protestul este fata de amplasarea acestui monument, considerat inadecvat. Potrivit Agerpres, actiunea de protest a fost organizata…

- Baronul Samuel von Brukenthal a fost una dintre cele mai importante personalitati iluministe ale Transilvaniei. Mostenirea sa culturala pentru acest teritoriu este deosebita. Brukenthal era si un cunoscut mason, iar succesul sau s-a datorat si relatiei pe care a avut-o cu una dintre cele mai importante…

- . Muzeul Național Brukenthal anunța ca saptamana viitoare statuia Baronului Samuel von Brukenthal ce va fi amplasata in Piața Mare din Sibiu, va fi dezvelita in 11 septembrie de catre președintele Klaus Iohannis, scrie Turnul Sfatului, citat de Romanian Global News. „Este un lucru așteptat atat de organizatori,…