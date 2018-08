Stiri pe aceeasi tema

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a fost platit de o firma de lobby din Statele Unite, pentru a trimite scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis. Politicianul american, care nu detine nicio functie publica la Washington, a recunoscut pentru publicatia Politico faptul ca a primit bani…

- Radu Soviani, unul dintre jurnaliștii care l-au cunoscut pe Rudolph Giuliani, susține ca George Maior se inșeala cu privire la avocatul lui Donald Trump. Mai mult, el susține ca, in 2016, a mai existat o poziție asemanatoare dupa o declarație a lui "De ce nu spune ce este eronat...?"…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni ca pozitia exprimata de ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, referitor la scrisoarea transmisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul presedintelui presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu a fost aprobata la nivelul…

- Actualul ambasador roman la Washington a facut, luni, un prim comentariu la scrisoarea adresata de americanul Rudolph Giuliani, actual avocat al presedintelui Statelor Unite. “Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este mentionat ca fortele americane vor continua sa se desfasoare prin rotatie in sud-estul Europei, inclusiv in Romania si Bulgaria. Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA…

- Senatorii republicani din Statele Unite au interesul sa-l confirme in functie inainte de alegerile de la jumatate de mandat, din 6 noiembrie, pe Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, astfel incat noul ambasador sa-si inceapa activitatea cel tarziu in primavara anului viitor, a…

- Acest lucru se intampla dupa ce fiica presedintelui SUA se decisese sa ii limiteze dezvoltarea pentru a evita conflictele de interese cu functia sa de consilier la Casa Alba, informeaza AFP. Dupa o crestere puternica a vanzarilor in 2016, datorata campaniei prezidentiale, brandul a fost afectat…

- Ivanka Trump iși va inchide brandul de moda care ii poarta numele invocand faptul ca in ultima perioada nu s-a putut ocupa de el și i-a limitat dezvoltarea pentru a evita sa intre in conflict de interese cu funcția sa de consilier la Casa Alba. Brandul Ivanka Trump a cunoscut o dezvoltare surprinzatoare…