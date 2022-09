Statuia din faţa instituţiei Workaholismul, ca multe alte „isme", este o forma de dependenta aidoma celei de alcool, de tutun sau droguri, iar gestionarea unei persoane workaholice nu este deloc atat de usoara pe cat pare. Cauzata de o stima de sine scazuta, ce se exprima prin dorinta arzatoare de a fi valorizat si apreciat permanent de cei din jur, precum si de obsesia fata de succesul profesional, impletita cu frica de esec, ambalate in tipla unui perfectionism acerb, dependenta de munca e, de fapt, o evadare - ca si in cazul alcoolismului, in fata tulburarilor emotionale cu care o persoana se confrunta, dincolo de toate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

