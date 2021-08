Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Oláh Emese a anunțat ca statuia lui Matei Corvin din Piața Unirii a fost vandalizata. Autoritațile locale vor depune plângere împotriva autorilor. Din cauza acestui act…

- Autoritațile din Galați organizeaza o școala de vara pentru copiii saraci din mediul rural. 75 de elevi vor participa la activitațile școlii de vara, printre care sunt ateliere tematice și vizite pe Faleza...

- In aceasta dimineața, autoritațile locale și județene au depus coroane de flori la statuia ecvestra a domnitorului Ștefan cel Mare. Evenimentul a fost organizat de Primaria Suceava, la implinirea a 517 de ani de la moartea voievodului. Coroanele de flori au fost depuse, pe acordurile fanfarei municipiului…

- Opt ani a durat construcția celor trei blocuri ANL de la marginea localitații Targu Bujor. Anul trecut au fost gata, dar de atunci nu s-a mutat nimeni in ele, pentru ca locuințele nu sunt racordate la utilitați. Autoritațile locale și-ar fi luat angajamentul sa rezolve problema, insa pana acum nu s-a…

- Autoritațile galațene au centralizat datele referitoare la intervenția pompierilor in timpul inundațiilor din județul Galați și la pagubele facute de apele revarsate. Zeci de militari și numeroase echipamente au intervenit in ultimele zile pentru a limita pagubele facute de inundații in județul…

- La sediul modernizat al Societații pentru Cultura și Literatura romana in Bucovina „Mihai Eminescu” a fost semnat la 15 iunie a.c. contractul de demarare, avizare și autorizare a procesului de renovare a Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernauți, noteaza Agenția BucPress. Omul de afaceri…

- Potrivit IPJ Covasna, polițiștii au fost sesizați sambata cu privire la faptul ca grupul statuar Mihai Viteazul din municipiul Sfantu Gheorghe prezinta elemente vopsite și mai multe inscripții, in partea din spate a soclului statuii.„Totodata, stalpii ce inconjoara statuia au fost vopsiți, iar mai multe…

