- Primaria orasului Navodari, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de referent, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Monitorizare Locala Mass Media Registratura ndash; Arhiva, cu contract de munca pe perioada determinata ndash; pe perioada…

- O carte sfanta, salvata ca prin minune din calea membrilor Statului Islamic, a fost inapoiata Episcopului de Mosul, cu ocazia vizitei Papei in Irak, dupa ce a fost restaurata in Italia. Volumul a fost tiparit in urma cu peste 500 de ani, in aramaica, limba lui Iisus.

- Politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au organizat o actiune pe linia prevenirii braconajului piscicol, pe faleza lacului Siutghiol din orasul Ovidiu.La data de 2 martie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au organizat o actiune pe linia prevenirii braconajului piscicol, pe faleza…

- In aceasta seara, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au intervenit la un accident rutier produs pe Drumul Național 17 in localitatea Crainimat. Polițiștii au constatat ca un autoturism condus de o femeie de 28 de ani, din Crainimat, a colizionat la intersecția unui drum comunal cu cel național,…

- Pandemia nu a „lovit” prea tare agenții economici mari ai Cugirului, insa HoReCa a avut de suferit. Primarul orașului, despre situația economica a firmelor Pandemia de COVID-19 a lovit economia Romaniei in toate zonele țarii, astfel Adrian Teban, primarul orașului Cugir, a discutat despre situația agenților…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 27 și 28, joi, 11 februarie, intre orele 9 – 16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Letonia a comemorat miercuri cea de-a 30-a aniversare a atacului fortelor sovietice asupra baricadelor ridicate si aparate de sute de protestatari care cereau independenta tarii, informeaza AFP. Premierul Krisjanis Karins a depus flori la monumentul dedicat Baricadelor, dar ceremoniile de comemorare…