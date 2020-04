Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt goale, dar localnicii văd partea plină a paharului Castelul Peleș din Sinaia, partia Clabucet din Predeal, Castelul Cantacuzino din Bușteni – toate au ramas fara turiștii care se inghesuiau, inainte de pandemie, sa le viziteze. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei sunt goale, hotelurile și pensiunile au fost inchise, la fel și restaurantele, și de cand cu restricțiile de circulație impuse de ordonanțele militare, nici localnicii nu prea mai ies din casa.Drumul pe Valea Prahovei era altadata atat de aglomerat incat coada demașini se intindea pe cateva zeci de kilometri intre Predeal și Breaza. DN1 afost intotdeauna spaima șoferilor, iar drumul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

