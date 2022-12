Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca romanii au nevoie de progrese cat mai tangibile si imediate pentru cresterea bunastarii si a nivelului de trai si a indemnat autoritatile sa foloseasca toate instrumentele disponibile in acest sens. Declarația facuta de președintele Klaus Iohannis la recepția…

- VIDEO| Masa populara de 1 decembrie la Alba Iulia: Coada de sute de persoane la cele 7.000 de porții de fasole cu ciolan imparțite gratis VIDEO| Masa populara de 1 decembrie la Alba Iulia: Coada de sute de persoane la cele 7.000 de porții de fasole cu ciolan imparțite gratis Miile de romani care participa…

- Parada militara de 1 Decembrie 2022. La ce ora incepe defilarea de Ziua Naționala a Romaniei, conform autoritaților. Romanii vor avea posibilitatea sa participe la defilarea organizata, azi, la Arcul de Triumf din București. Anul trecut, din cauza pandemiei, participarea a fost mult restransa, astfel…

- Pentru a se bucura insa de zilele libere, turiștii care vin la munte sunt nevoiți sa indure mai intai aglomerația de pe DN1, Valea Prahovei.Polițiștii vor acționa in permanența in stațiunile turistice pentru fluidizarea circulației. Este recomandata rabdarea și atenția in trafic.Stațiunile de pe Valea…

- Luna decembrie este cea mai așteptata luna a anului, atat datorita faptului ca e luna cadourilor, dar și pentru faptul ca in aceasta perioada romanii se bucura cu mic cu mare de cateva zile libere și de Sarbatorile de Iarna. Vezi ce zile libere sunt in decembrie 2022! Cuprins: Zile libere in luna decembrie…

- ZILE libere 2022 - Minivacanța de Sfantul Andrei și Ziua de 1 Decembrie. Romanii bugetari au parte de o noua minivacanța la sfarșitul acestui an.La sfarșitul lunii noiembrie urmeaza o vacanța de 5 zile, incepand de miercuri - 30 noiembrie pana duminica, 4 decembrie.Minivacanța vine dupa ce Guvernul…

- Un barbat din comuna Homoranciu, județul Prahova, a sunat la la 112 și a spus ca vecinul sau este mort intr-o anexa a locuinței. La scurt timp a fost prins și suspectul in cazul crimei, un tanar de 20 de ani, din Valenii de Munte, care va fi prezentat, lu

- De la bun inceput, pentru a se ințelege de ce am scris in titlu „un Petrolul”, in cazul redebutului lui Constantin Budescu consemnat joi, 20 octombrie 2022, in minutul 71 al meciului cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din cadrul Grupei A a Cupei Romaniei, trebuie sa amintesc ca, atunci cand a fost transferat…