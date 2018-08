Stiri pe aceeasi tema

- 187 de unitați de cazare clasificate funcționeaza la ora actuala, in județul Covasna, potrivit ultimelor date furnizate de catre Ministerul Turismului. Dintre acestea, 127 de unitați ofera cazare in regim hotelier, iar 60 sunt clasificate ca vile și pensiuni turistice și agroturistice. Potrivit Ordinului…

- Incepand cu acest an, toți bugetarii au primit vouchere de vacanța, in valoare de 1450 de lei, valabile timp de un an, pe teritoriul Romaniei. Dar unde le pot aceștia folosi, mai exact? Potrivit legislației in vigoare, „prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul Romaniei s-a angajat ca toți salariații…

- La 32 de ani, Feli traiește viața din plin: o cariera muzicala in ascensiune, o dragoste implinita, o vara cu multe concerte și un bebe pe cale sa vina, in noiembrie. N-are timp de vacanța, dar ține un jurnal de sarcina pentru fetița careia i-a compus deja o melodie și pe care a așteptat-o dintotdeauna. Revista…

- Pepe și familia lui sunt in doliu, dupa ce o persoana draga a incetat din viața. Pe contul personal de socializare, fratele celebrului cantareț a postat o poza cu unchiul lor și un mesaj emoționant. „Drum bun printre stele, unchiule!”, a scris Gianni. Pepe e casatorit cu Raluca de șase ani Pepe, pe…

- Atunci când avem nevoie de cazare, în 80% din cazuri ne vom gândi la un hotel. În celelalte situații sunt cuprinse hostelurile și apartamentele/studio-urile din regim hotelier. Daca vom cauta un hotel, va trebui sa ținem cont de 3 criterii importante …

- Adrian Voican, reprezentant al ANAT, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca in primele cinci luni ale anului au fost date vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. "In luna mai s-au dat atat de multe vouchere cat in patru luni, din ianuarie pana…

- Click aici pentru a consulta lista cu hoteluri si pensiuni >> Voucherele vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele si vor fi acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de…

- Aproape toate voucherele de vacanța de 1.450 de lei s-au distribuit catre beneficiar, așa ca a sosit timpul ca aceștia sa iși aleaga un concediu in țara. Problema este ca, deși suma e una destul de frumușica, pe alocuri nu prea mai acopera valoarea unui sejur, tocmai pentru ca jucatorii din turism au…