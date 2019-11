Stațiunea turistică croată Dubrovnik ar putea interzice restaurantele noi din zonă ​Dubrovnik, stațiune croata vizitata anual de sute de mii de turiști, ar putea vota în curând interzicerea tuturor restaurantelor noi din zona. Nu este prima masura luata împotriva fluxului mare de turiști, autoritațile închizând numeroase magazine de suveniruri sau limitând numarul de mese din exteriorul restaurantelor, potrivit CNN.

Stațiunea-port Dubrovnik a recurs și în trecut la masuri pentru a face fața numarului mare de turiști, dar acum a propus o masura mult mai drastica: o banare a tuturor restaurantelor noi. Consiliul din Dubrovnik va vota… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

