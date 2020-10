Staţiunea muzicală Brukenthal se mută online Cea mai muzicala statiune ia o scurta pauza de la intalnirile fizice cu publicul. Nu pentru ca au scazut temperaturile ci pentru ca ne dorim sa ne revedem sanatosi si cat mai repede, respectand masurile impuse de autoritati. Insa despartirea nu este totala. Vom fi alaturi, ONLINE, pe site-ul oficial, pe paginile noastre de Facebook si Instagram, pe canalul de Youtube si, desigur, prin intermediul aplicatiei Filarmonica Sibiu App. Vom difuza zilnic o selectie a celor mai importante evenimente muzicale pe care le-am organizat in lunile trecute, prefatate de expozitii foto virtuale cu imagini surprinse… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

