Stațiunea Mamaia se transformă zilnic în baltă după furtună Vremea pe litoralul romanesc a innebunit cu totul. E timp de plaja perfect pana la amiaza- cer senin, temperatura in aer 27-28 grade Celsius, iar a apei marii 25-26 grade, Apoi zilnic, pe la orele 13-14 incep reprize de ploi și furtuni timp de o ora-doua, Dupa care turiștii ies la inca o repriza de […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

