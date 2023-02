Stațiunea Mamaia Nord–Năvodari, plină de blocuri construite ilegal. Amenzi de peste 600 de mii de lei și zeci de șantiere oprite Mamaia Nord–Navodari, stațiunea ridicata in ultimii ani pe malul marii, este plina de hoteluri și blocuri construite fara autorizație sau fara a respecta regulile de urbanism. In urma controalelor efectuate de Inspecția in Construcții și de Prefectura Constanța s-a constatat ca peste 200 de imobile au fost construite ilegal. S-au aplicat aproape 300 de sancțiuni, […] The post Stațiunea Mamaia Nord–Navodari, plina de blocuri construite ilegal. Amenzi de peste 600 de mii de lei și zeci de șantiere oprite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

