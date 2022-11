Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate doua posturi de transformare, iar echipajul distribuitorului de energie electrica actioneaza in teren pentru […] The post Stațiunea Lacul Roșu din Harghita, fara curent din cauza zapezii abundente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .