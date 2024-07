Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de zapada in AustraliaAustralia, cunoscuta pentru clima sa calduroasa, se afla in plina iarna, care in emisfera sudica se intinde intre lunile iunie și august. Recent, sud-estul țarii a experimentat o furtuna de zapada neobișnuita, aducand bucurie și surprindere in randul localnicilor și turiștilor.…

- Chindia Targoviște a caștigat primul meci de verificare al verii, scor 1-0 cu ACS Urban Titu, sambata la pranz, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviște, anunța liga2.prosport.ro. Iustin Cristea (17 ani) a marcat, in minutul 80, singurul gol al jocului disputat la 36 grade Celsius. Marin Vatavu,…

- Stațiunea montana Straja, situata in frumoasa regiune a municipiului Lupeni, iși atrage turiștii nu doar in sezonul de iarna, cunoscuta fiind pentru partiile de schi, ci și in timpul verii. In aceste luni calde, Straja se transforma intr-o oaza de relaxare și aventura, oferind peisaje impresionante,…

- ”Continuam deszapezirea Transfagarasanului! Suntem in linie dreapta pentru deschiderea celui mai spectaculos drum din Romania pana la mijlocul lunii iunie”, au transmis, luni, reprezentantii DRDP Brasov. Acestia au precizat ca se intervine cu un ansamblu intreg de utilaje de mare capacitate care fac…

- Deszapezire in zona cea mai dificila de pe Transfagarașan. Zapada inalta de peste 4 metri Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunța ca s-a ajuns cu deszapezirea de pe Transfagarașan in zona cea mai dificila, expusa avalanșelor. Stratul de zapada are peste patru metri și este batatorita…

- ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia in siguranta”, anunta, miercuri, oficialii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Acestia preciaza in in acest an stratul…