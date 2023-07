Stiri pe aceeasi tema

- La 10 kilometri de Oradea, in centrul stațiunii Baile Felix, se ascunde o comoara scumpa la privire: taramul nuferilor. Cat vezi cu ochii, florile gratioase se impletesc cu cele de lotus roz si creeaza un tablou parca desprins din povesti.Cand vorbim de Baile Felix, locul ne duce cu gandul la apa termala.…

- CARAS-SEVERIN – Formula in care va avea loc aceste lucru va fi decisa, desigur, de rezultatul alegerilor de anul viitor! E convingerea exprimata de Alina Gorghiu, in calitate de senator si vicepresedinte PNL, in cadrul conferintei de presa sustinute la Resita, alaturi de Marcel Vela, liderul filialei…

- Conform meteorologilor, in urma cu doua luni, Franța a inregistrat cea mai calduroasa luna mai, cu maxime record in unele orașe, fiind lovita din nou de un val de caldura care a afectat, de asemenea, Spania, Italia și alte țari. Apoi, luna aceasta, Polonia și alte parți din Europa de Est au avut de…

- “Imi face o deosebita placere sa particip la inaugurarea podului suspendat peste Dunare, care leaga, incepand de astazi, judetele Braila si Tulcea. Aceasta este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii si este al treilea pod ca marime din Europa. Ii felicit pe toti cei…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca și Asociația ”Amicii Rozelor” din Romania lanseaza invitația la ”Parfum de Cluj”, eveniment dedicat iubitorilor de trandafiri, care va avea loc sambata, 10 iunie 2023, la Stațiunea de Cercetare Horticola (SCH) din cartierul…

- Prognoza meteo 19 mai – 4 iunie: Cum va fi vremea in Romania in urmatoarea saptamana: precipitații, temperaturi maxime și minime Vremea in perioada 29 mai-4 iunie: O saptamana cu temperaturi apropiate de limitele normal dar și cu ploi, furtuni, care vor fi prezente in fiecare zi a saptamanii. Mai extinse…

- Ciclonul mediteranean se apropie de Romania, unde sunt așteptate ploi abundente și vant puternic, in urmatoarele zile, dar și temperaturi de pana la 30 de grade Celsius. Precipitațiile estimate pentru Romania nu vor avea, insa, severitatea celor din Italia și Croația, unde raurile și-au dublat nivelul…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul Marcel Vela le-a amintit consilierilor județeni, printr-un mesaj pe o rețea de socializare, ca pe primul loc trebuie sa fie interesul județului! „Dragi aleși din Consiliul Județean Caraș-Severin, cu privire la pasiunile cu care se dezbat subiectele in ședințele de Consiliu…