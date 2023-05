Stațiunea din România unde a nins abundent. Se poate schia Chiar daca mai sunt doua saptamani pana vine vara, in stațiunea Ranca din județul Gorj e inca iarna. Noaptea trecuta a nins abundent și s-a depus strat consistent de zapada. Astfel ca sunt vești bune pentru cei care mai vor sa schieze, sa se dea cu sania sau pur și simplu sa admire peisajul de iarna. Circulația se desfașoara in condiții de iarna. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

