Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul de Gheața de la Balea Lac este inclus in topul celor mai spectaculoase locuri din Europa, iar anual mii de turiști merg sa se relaxeze sa se bucure de o vacanța frumoasa. Hotelul este sculptat in gheața, iar turiștii se pot caza și iarna pentru a dormi la temperaturi de - 5 de grade Celsius.

- Deputatul Daniel Suciu a participat ieri la lansarea celui mai mare proiect transnațional de reimpadurire din Europa. Evenimentul s-a bucurat de prezența Prințului Charles, un ambasador al frumuseților Romaniei. „Sunt onorat sa fiu prezent la lansarea celui mai mare proiect transnațional de reimpadurire…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este una dintre cele mai frumoase și speciale din Europa. Așadar, exista o stațiunea montana unde te poți vindeca de bolile cardiovasculare. Acest oraș are 1.000 de izvoare cu ape tamaduitoare.

- Inca din primii ani de viața, Regele Mihai și-a petrecut vacanța pe litoralul Marii Negre aproape in fiecare vara. Este vorba despre o stațiune care ulterior a fost considerata ”Plaja Regilor” de la noi din țara. Toata Familia Regala din Marea Britanie a adorat-o, insa puțini romani știu acest lucru.

- Romania este una dintre țarile in care se regasește cel mai curat aer din Europa! Ei bine, daca nu știai acest lucru, este timpul sa vezi care este, de fapt, stațiunea de pe meleagurile romanești unde iți poți incarca bateriile intr-un mod unic și sanatos, departe de poluarile din mediul urban! Nu știai…

- Cu siguranța ai vizitat cele mai cunoscute locuri din Romania, fiind pe lista atracțiilor turistice, insa niciodata nu te-ai fi gandit ca la noi in țara exista un loc unic in lume. Mai concret, este vorba despre o stațiune care are apa magica și vindeca pe oricine. Iata unde se afla, de fapt, dar și…

- Cantitati colosale de gunoi si deseuri se gasesc peste tot in tara, pana in cele mai izolate locuri, in fiecare balta, pe fiecare deal, in toate padurile, protejate sau nu, a scris Gregoire Dubois, managerul Centrului de Cunostinte privind Biodiversitatea din cadrul Comisiei Europene, dupa o vizita…

- Miliardarul Ion Țiriac a povestit prin ce chinuri a trecut dupa ce s-a infectat cu coronavirus. El a povestit ca a luat virusul pe cand se afla in Statele Unite ale Americii, insa a revenit in Europa și a stat internat in spital, in Germania, opt zile. Omul de afaceri a afirmat ca, din punctul sau de…