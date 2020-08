Stiri pe aceeasi tema

- Platforma online de rezervari turistice Booking.com a anuntat, marti, ca ar putea reduce numarul angajatilor cu 25%, in contextul efectelor crizei pandemiei, informeaza cotidianul francez Le Monde, anunța MEDIAFAX.Compania, cu sediul in orasul olandez Amsterdam, are in prezent aproximativ…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a premiat astazi un numar de 28 de elevi care au obținut nota 10 la Evaluarea Naționala și la Bacalaureat suma totala fiind de 140.000 de lei (5.000 de lei de elev). Evenimentul a avut loc in parcarea Primariei cu respectarea stricta a masurilor de distanțare…

- Primarul general Ion Ceban se arata ferm pe poziția sa de lider al capitalei și spune ca pune legea in capul acțiunilor. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul a venit un mesaj catre toți locuitorii capitalei și in special catre cei care incearca sa faca unele mișmașuri. „Primaria nu interzice.…

- BAILE HERCULANE – Cel mai remarcabil proiect, menit sa schimbe aspectul orasului-statiune, avanseaza vizibil, reprezentantii ADR Vest monitorizand atent lucrarile! Intrucat nu mai sunt decat sase luni pana la termenul limita prevazut in contract, se poate spune ca proiectul „Conservarea si valorificarea…

- BAILE HERCULANE – De cateva zile, turistii beneficiaza de mijloace noi de agrement la Baile Herculane! Odata cu relaxarea masurilor restrictive impuse de pandemia noului coronavirus si deschiderea intarziata a sezonului turistic, in orasul-statiune de pe Valea Cernei a inceput sa circule un trenulet…

- Un fost primar din judetul Vrancea este obligat de instanta sa plateasca daune de 145.000 de euro. In timpul mandatului sau, el a semnat un contract pentru realizarea unui site al Primariei. Ulterior, clauzele contractului nu au fost respectate, iar primarul a spus ca nu a citit documentul.Neculai…

- UPDATE Doi bunici, soț și soție, și nepoții lor minori, și-au pierdut viața in accidentul de pe o autostrada din provincia italiana Arezzo. Sunt din județul Bistrița-Nasaud. Plecasera la cules de mere in Italia. Primarul comunei, Vasile Cocos, a declarat sambata pentru Mediafax ca ii cunoaște pe membrii…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat in regim online, astazi, 11 mai 2020, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt patru subiecte, printre care și raportu cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii in masa a infecției Covid-19.