- Nu ratezi plaja din Mamaia sau esti vamaiot de cand te stii? Sau preferi o statiune linistita de la malul marii, cum este Eforie Nord? Afla ca poti alege unde sa-ți petreci vacanța de vara și in funcție de semnul zodiacal. Folosește acest ghid pentru a-ți planifica escapada mult visata. Astrele promit…

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- Andreea Marin a plecat in concediu. Vedeta se relaxeaza departe de meleagurile romanești și a plecat intr-un loc drag sufletului ei. Aceasta impreuna cu partenerul ei de viața, Adrian Brancoveanu, au plecat și anul acesta in Italia. Vedeta a spus de multe ori ca in fiecare vara alege sa iși petreaca…

- Cosmin Seleși a fost recent invitat in platoul unei emisiuni, unde a vorbit, printre altele, și despre vacanța pe care și-a petrecut-o in Grecia, alaturi de familie. Prezentatorul TV a dezvaluit ca a ales ca pe litoralul romanesc sa nu mai mearga de ani buni, explicand și motivele din spatele deciziei!…

- In stațiunea Mamaia mai mult de jumatate de șezlonguri sunt goale, umbrelele stau inchise, pe terase chelnerii stau de vorba sau ies pe promenada sa caute posibili clienți, iar traficul rutier este mai lejer ca niciodata in aceasta perioada a anului. Suntem la mijlocul sezonului estival și, in al doilea…

- Cat mai multe vedete de la noi din țara se bucura de vacanțe exclusiviste atat in țara, cat și in afara ei. Gabriela Cristea și soțul ei au decis ca este momentul perfect sa se bucure de temperaturile ridicate de afara, motiv pentru care și-au luat fetițele și au mers la mare. Iata care este stațiunea…

- Cat mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se delecteaza prin diferite vacanțe exclusiviste atat in țara, cat și in afara ei. Vica Blochina a decis sa se bucure de un loc liniștit, motiv pentru care se delecteaza cu o vacanța chiar pe litoralul romanesc. Iata care este stațiunea in care a mers vedeta!

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au plecat, impreuna cu cei trei copii, intr-o vacanța la malul marii, pe litoralul romanesc. Stațiunea din Romania preferata de cei doi indragostiți. Cat costa o noapte de cazare aici.