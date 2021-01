Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari ca se va vaccina impotriva covid-19 ”imediat ce va fi posibil” in cadrul categoriei sale de virsta si lauda vaccinul Sputnik V, ”bun si sigur”, dezvoltat de tara sa, relateaza AFP. {{479342}}”Eu ascult recomandarile specialistilor nostri, iar pentru moment,…

- Universitatea „Constantin Brancuși”(UCB) din Targu Jiu beneficiaza de un sistem de inalta precizie pentru pregatirea specialiștilor in agricultura. Astfel, Facultatea de Inginerie, Specializarea Inginerie și Management in Alimentație Publica și Agroturism a achiziționat sistemul SysAgria din dorința…

- Pomul de Craciun dintr-o suburbie a orasului rusesc Irkutsk a luat foc. Potrivit autoritatilor, cauza incendiului a fost un scurtcircuit. Din imaginile postate pe retelele de socializare, se vede un nor de fum dens si cateva scantei.

- Echipele actioneaza la fata locului pentru a finaliza o plaja generoasa in statiunea Mamaia, imagini puteti vedea in sectiunile Galerie foto si Video.Sezonul estival urmartor aduce noutati in statiunea Mamaia. Echipele actioneaza la fata locului pentru a finaliza o plaja generoasa in statiunea Mamaia.Lucrarile…

- Ungaria a anunțat ca va primi un prim eșantion din vaccinul rusesc Sputnik V intr-o saptamana și jumatate, fiind primul stat membru al Uniunii Europene care iși anunța intenția de a obține vaccinul anti-Covid fabricat in Rusia, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.

- Litoral Express, drumul alternativ care va lega nordul de sudul litoralului prin Techirghiol, este prins in draftul planului realizat de guvern pentru cheltuirea celor 30,4 miliarde de euro de la Uniunea Europeana, conform documentului consultat de G4Media . Noua centura va avea rolul de a prelua traficul…

- Primul vin universitar din Romania iși are inceputul inca din anul 1893, cand a fost inființata Stațiunea de Cercetare Pietroasa, dupa atacul dezastruos al filoxerei, fiind prima unitate de acest fel din Romania. Am stat de vorba cu cadrele didactice...

- Mai multe pene au afectat segmentul rusesc al Statiei Spatiale Internationale in noaptea de luni spre marti, insa agentia spatiala rusa (Roskosmos) a afirmat ca situatia se afla sub control, in pofida inmultirii defectiunilor in ultimele saptamani, informeaza AFP. O pana a intrerupt functionarea sistemului…