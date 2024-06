Stațiunea care era perla litoralului românesc pe vremea lui Ceaușescu. Ce s-a ales de ea acum Ce se intampla in aceasta stațiune in comunism? Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu era stațiunea tineretului, unde festivalurile se țineau lanț. In prezent și-a pierdut acel farmec și nu mai este considerata printre perlele litoralului romanesc. Ce s-a ales de ea acum? Ce se intampla in stațiunea distracției pe vremea lui Ceaușescu Daca pe vremea […] The post Stațiunea care era perla litoralului romanesc pe vremea lui Ceaușescu. Ce s-a ales de ea acum appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, ploile au facut prapad in mai multe județe din Romania. Cu toate acestea, meteorologii anunța ca vremea se afla intr-un proces de schimbare. Nu cu mult timp in urma, specialiștii ANM au emis o atenționare de cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Cluj,…

- Cum va fi vremea weekendul acesta in București? Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie nu aduc vești bune, din pacate. Temperaturile vor fi destul de mici pentru aceasta perioada. Vreme racoroasa, in Capitala Administrația Naționala pentru Meteorologie a emis prognoza meteo pentru…

- Premiera la Metro, dupa ce a scos de pe rafturi un produs tradițional. Este pentru prima data cand se intampla asta, iar producatorul este foarte dezamagit de decizia retailerului. Nu vrea sa lase balta lucrurile, motiv pentru care a intentat un proces in acest sens. Produs celebru, delistat la Metro…

- Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, telejurnalele aratau total diferit fața de acum. Inainte Revoluția din 1989, prezentatorii de stiri erau considerați adevarate ‘staruri socialiste’ și pedepsiți aspru daca incercau sa nu se supuna. In plus, ascundeau realitatea din Romania de la vremea respectiva. Dupa…

- Biserica Ortodoxa din Romania este in doliu. A murit Puica Igirosanu, o figura emblematica, cunoscuta in perioada in care in fruntea țarii era Nicolae Ceaușescu. Ce s-a intamplat cu ea dupa Revoluția din decembrie 1989. A murit Puica Igirosanu Cu doar cateva zile inainte de Paște, in Saptamana Mare,…

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit noi informații privind evoluția vremii in urmatoarele zile. Vom fi martorii unei noi schimbari bruște a prognozei meteo. Cum va fi vremea incepand din ziua sarbatorii Floriilor. Cum se schimba vremea in urmatoarele…

- Mai este puțin pana la startul noului sezon estival 2024, iar pe litoral se fac pregatiri intense, inclusiv in statiunea de pe litoralul romanesc care era o perla pe timpul lui Ceausescu. Cu doar o luna in fața, stațiunea redevine o perla a turismului, deși a fost intr-un con de umbra zeci de ani. Litoralul…

- Turismul de litoral a inregistrat, in perioada octombrie 2023 - martie 2024, o crestere de 27% a rezervarilor de vacante la mare pentru vara 2024. Cea mai cautata stațiune este Eforie Nord, care detroneaza Mamaia, stațiune care a dominat ani de zile toate topurile. Turiștii care merg la Eforie se vor…