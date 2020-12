Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta drept „Ibiza Alpilor”, statiunea austriaca Ischgl a fost considerata, in primavara, unul dintre focarele principale de raspandire a COVID-19 in Europa. Peste cateva zile, statiunea va fi deschisa, cu motto-ul „Sa nu dam COVID-19 nicio sansa!”

- Autoritațile lituaniene au anunțat joi ca au detectat primele cazuri de coronavirus la nurcile dintr-o ferma din centrul țarii, relateaza AFP și Reuters. O persoana care lucreaza la aceasta ferma a fost testata pozitiv pentru coronavirus, a anunțat agenția veterinara din aceasta țara baltica. „Rezultatele…

- Cu 633 de decese la un milion de locuitori – pentru comparație, Romania are 508 -, guvernul suedez a pus capat politicii de imunitate de turma, luand primele masuri de impunere a unor reguli de distanțare sociala, precizeaza spotmedia.ro . Primul ministru al acestei țari a anunțat inchiderea restaurantelor,…

- Suedia adopta noi restricții pentru a evita raspandirea virusului in randul populației. Autoritațile au anunțat, luni, ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane in fata cresterii numarului de contaminari, o premiera de la inceputul pandemiei, potrivit Financial Times.„Nu mergeti la sala…

- Poșta Româna a urcat șase poziții și ocupa poziția 44 în cel mai recent raport al Uniunii Poștale Universale (UPU) care analizeaza serviciile poștale asigurate de operatorii naționali poștali din 170 de țari, a anunțat marți compania. Primele poziții în acest top sunt deținute de Elveția…

- Dupa patru saptamani in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 3.000 la 10.000 de cazuri zilnice, iar numarul deceselor zilnice a inceput sa treaca de 100 de persoane, autoritatile de la Bucuresti sunt gata sa largeasca la nivel national numarul restrictiilor impuse populatiei.…

- Potrivit raportarilor nationale, India a depasit pragul de cinci milioane de persoane infectate cu noul coronavirus. In momentul de fata, India de afla pe locul al doilea in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Pana in acest moment, India a inregistrat peste 80.000 de decese.…

- In ultimele 10 zile, aceasta tara a inregistrat doar un deces. La o populație de 10 milioane de locuitori, Suedia mai are doar 13 pacienți in sectiile de terapie intensiva. Autoritatile de la Stockholm au susținut inca de la inceputul pandemiei ca virusul va fi o provocare pe termen lung…