Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 15 bungalouri realizate pe Dunare, in judetul Caras-Severin, in primul sat plutitor din Romania, sunt inchiriate in minivacanta de 1 Mai, turisti din toata lumea fiind curiosi sa doarma in case suspendate deasupra apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Judetul Caras-Severin gazduieste una dintre cele mai spectaculoase statiuni turistice din Romania. Judetul Caras-Severin inregistreaza o noua premiera – prima statiune lacustra din Romania. Proiectul derulat cu fonduri de la Uniunea Europeana s-a concretizat cu amenajarea in localitatea Berzasca a 30…

- In comuna Ezeris, din judetul Caras-Severin, niciunul din cei peste 1.300 de locuitori nu primeste ajutor social. Toata lumea munceste, dupa ce primarul le-a spus ca nu va da bani celor care stau “la intins mana”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ioan Rusu este primar al comunei Ezeris,…

- In urma cu exact 100 de ani, pe 27 martie, Sfatul Tarii a votat prin vot nominal deschis in favoarea Unirii cu Romania, declaratia Sfatului Tarii mentionand ca: "Republica Democratica Moldoveneasca Basarabia , in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia…

- Un grup de turisti a fost surprins, sambata, de o avalansa produsa in Muntii Vrancei, langa Cheile Tisitei. O persoana a disparut sub zapada si este cautata la aceasta ora. Presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, pentru MEDIAFAX,…