Statisticile ne arata ca 25% dintre șoferi nu și-au incheiat o polița de asigurare auto. 25% este un procent care nu poate fi ignorat. O asigurare RCA este obligatorie pe șoselele din țara și poate sa va scape de un dezastru financiar, in cazul in care se intampla, din nefericire, un accident. Exista doua probleme generale grave pentru care oamenii nu vor sa achiziționeze o polița de asigurare RCA. Prima ar fi taxele, destul de ridicate, mai ales in ultimii ani, pe care șoferii fara accidente in istoric le considera inutile, chiar daca sunt expuși constant riscurilor. Al doilea impediment ar…