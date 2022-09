Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru. Astfel, in primele șase luni ale anului, MedLife a inregistrat o cifra de afaceri consolidata…

- Persoanele juridice (firme, PFA-uri) care au o cifra de afaceri anuala de peste 10.000 de euro trebuie sa ofere plata cu cardul prin terminale POS. ”Conform ordonantei OG 16/2022 care modifica si OUG 193/2022, de la 01.01.2023, persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si…

- Desi judetul Iasi are un un total de 102 unitati administrative - municipii, orase si comune -, 90- din economia acestuia este concentrata in doar 15 localitati. Potrivit datelor din bilantul societatilor comerciale depuse pe anul 2021 si afisate pe site-ul topfirme.ro, comuna Miroslava este de departe…

- Producatorul de fotolii si canapele Italsofa Romania, subsidiara locala a grupului italian Natuzzi, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 296,4 mil. lei (60,2 mil. euro), in crestere cu 23% fata de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finantelor. Compania a avut…

- Grupul TeraPlast a avut o cifra de afaceri in creștere in semestrul 1 din 2022, dar intr-un ritm inferior intervalelor precedente, ca efect al unui mediu economic radical modificat, ceea ce a afectat performanțele. Cifra de afaceri aferenta semestrului 1/2022 a crescut cu 37%, la 373,6 milioane de…

- NTT DATA Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de IT din țara, parte a concernului nipon NTT DATA, continua sa creasca de la an la an. Compania a raportat pentru anul financiar 2021 o cifra de afaceri de 86 de milioane de euro, in crestere cu aproape 15% fata de anul precedent.

- Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert si prestari servicii vor fi obligate sa accepte ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite daca au o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Wizrom Software, dezvoltator si integrator de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in crestere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior”, anunta compania. Pana in acest moment, numarul clientilor…