Stiri pe aceeasi tema

- Focar de infecție intr-un parc din Ploiești! Un ploiestean a trimis mai multe fotografii realizate in parcul de langa Școala 29, din zona de vest a Ploieștiului. In imagini se observa ca parcul este plin de gunoaie, inclusiv in casuțele din locul de joaca, iar mobilierul este deteriorat.…

- Subiect de disputa in Instanta, de mai bine de doi ani, intre Primaria Galati si Regia Nationala RomaniaFilm, cinematograful a ajuns o ruina urat mirositoare. Litigiul a ajuns din nou, in rejudecare, la Curtea de Apel Galati, dupa ce judecatorii au decis ba ca primaria are dreptate, ba ca regia nationala.

- Trupele speciale din Berlin au intervenit pentru a evacua zeci de romani dintr-un bloc in care locuiau ilegal. Oamenii traiau in condiții deplorabile, practic, acolo era un focar de infecție. Nu numai romani se aflau in acel imobil. Luni, 16 aprilie, 120 de polițiști inarmați și echipați ca in cazul…

- Jucariile din cauciuc au fost mereu preferate de copii atunci cand fac o baie fierbinte. Cu toate acestea, experții susțin ca cei mici sunt supuși unor riscuri uriașe cauzate de numeroși germeni care se ascund in interiorul acestora.

- Ahmed Khaled Alsamarra’i este unul dintre cei mai fericiți tineri din Romania. Puștiul de 22 de ani, de origine irakiana, este „Prințișorul SIR” din București. Tatal lui, Tomah Khaled Alsamarra’i, este patronul magazinelor SIR, din care face parte și cunoscutul complex comercial din zona Lujerului,…

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Primarul Capitalei da asigurari ca 90% din arterele principale sunt deszapezite. Probleme mai au bucurestenii care stau pe strazile secundare, acolo unde utilajele de deszapezire intervin abia acum. Gabriela Firea le-a raspuns si bucurestenilor care s-au plans ca statiile RATB nu erau curatate. In premiera,…

- Ca sa va spunem istoria locurilor și-a oamenilor care au schimbat Bucureștiul, se cade sa incepem cu povestea celui care l-ar fi fondat. Mare noroc ca Bucur era cioban vrancean, nu moldovean, așa ca nu a putut privi cu resemnare mioritica rapirea frumoasei lui fiice, Anca, de catre trei bandiți tatari…