Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre consumatorii romani risipesc lunar aproape 25% din totalul alimentelor, in conditiile in care 5 milioane de oameni din tara noastra se chinuie sa-si asigure hrana zilnica. Aproximativ 60% dintre consumatorii romani cheltuiesc circa 30 % din venitul lunar pentru asigurarea hranei, iar…

- 1. Intoleranta la mancare Intoleranta la mancare este responsabila pentru o multime de afectiuni, inclusiv ameteala si dureri abdominale, insa poate afecta si starea de spirit cauzand iritabilitate, slaba putere de concentrare, agresiune sau hiperactivitate. Daca experimentezi zilnic schimbari ale…

- Viata este un cosmar in Venezuela… criza economica despre care auzim de ani de zile a adus tara pe marginea prapastiei. Banii nu mai au nicio valoare… de 3 ani nici nu se mai fac statistici privind scumpirea alimentelor pentru ca deja s-a trecut demult la troc. Problema e ca nici pentru schimbul in…

- Numeroase persoane acuza dureri si edeme la nivelul membrelor inferioare odata cu venirea verii iar cauzele acestora pot varia, de la alimentatia nepotrivita, la lipsa de miscare si chiar anumite afectiuni ascunse ale inimii. Insuficienta veno-limfatica este unul din factorii care poe duce la senzatia…

- Cazul unei fetițe sarace din Iași a fost adus in prim-plan pe un grup de Facebook. Micuța pe nume Marina cerșește pentru familia ei, potrivit martorilor. Ea are dupa ea și doi cațeluși de care nu se poate dezlipi. Povestea ei a fost relatata pe paginile de socializare și oamenii au promis ca o vor…

- Anastasia Lazariuc, despre cum se menține in forma la 64 de ani. Indragita cantareața are un trup de invidiat chiar și la varsta de 64 de ani. Despre felul in care rușește sa se mențina in forma, artista vorbește duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.…

- Ostropel de pui este o mâncare care ne duce cu gândul la copilarie, la curtea bunicilor. Ostropelul de pui este un fel de mâncare adorat de aproape toata lumea, de la cei mici la cei mari. Iata o reteta de ostropel de pui, cu care nu ai cum…

- Politia din Prahova cerceteaza circumstante mortii unui barbat in varsta de 52 de ani care la sfarsitul saptamanii trecute a murit inecat in timpul unei reuniuni in localitatea Ciorani, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai politiei judetene Prahova. Potrivit acestora, barbatului i s-a facut…