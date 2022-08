Statistici turistice In luna iunie 2022 in judetul Bacau numarul unitatilor de cazare (cu o capacitate de cazare existenta de minim 10 locuri-pat) care au functionat a fost de 113 unitati, acestea oferind un numar de 4.514 locuri de cazare. Comparativ cu luna iunie 2021, numarul de unitati a ramas același, iar numarul de locuri oferite turistilor […] Articolul Statistici turistice apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- conform Direcției Județene de Statistica In luna MAI 2022 in judetul Bacau numarul unitatilor de cazare (cu o capacitate de cazare existenta de minim 10 locuri-pat) care au functionat a fost de 98 unitati, acestea oferind un numar de 4.138 locuri de cazare. Comparativ cu luna MAI 2021, numarul de unitati…

- In seara zilei de 26 iulie a.c., in jurul orei 20.50, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a oprit pe raza comunei Nicolae Balcescu, ansamblul rutier format din camion și semiremorca, care transporta cherestea, fara a figura in aplicația SUMAL 2.0 cu aviz de insoțire, la momentul…

- Cele cinci zile intensive ale Cursurilor de Vara dedicate instrumentului Oboi s-au derulat in perioada 19-24 iulie. Incarcatura emotionala si artistica a Tescaniului, cadrul natural mirific si locul preferat al compozitorului George Enescu in care a dorit sa fie inmormantat si-a pus amprenta asupra…

- Cea de-a 21 ediție a celui mai important turneu de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy”, competiție dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate iși va definitiva maine tabloul principal, odata cu ultimele meciuri din calificari. Tot maine spre dupa-amiaza vor avea loc și primele…

- – De ce acest eveniment? Tecnostamp Stamp Triulzi este o afacere de familie iar in acest context familia este pentru noi ca “echipa” foarte importanta. Am facut acest eveniment tocmai pentru a pune accent pe familie. Micuții au posibilitatea sa vada unde vin mami și tati, unde lucreaza, ce fac, ce inseamna…

- „Gradina Senzoriala” din curtea Muzeului de Stiintele Naturii Bacau ofera vizitatorilor ocazia de a admira o colectie de plante ornamentale care cuprinde cca. 150 de taxoni. Gradina reprezinta un loc destinat invatarii dar si relaxarii deopotriva prin diversitatea si modul de expunere a unor specii.…

- In preambulul Zilei Invațatorului, celebrata pe 5 iunie, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacau și Societatea Cultural–Științifica „Vasile Alecsandri” Bacau organizeaza prima ediție a Galei Premiilor de Excelența in Educație „Grigore Tabacaru”.…

- Victima unui accident feroviar petrecut in aceasta dupa-amiaza, intre statiile C.F.R. Sihlea si Voetin, la o distanta de aproximativ 2 km de gara Sihlea, pe sensul de mers catre Buzau, a fost ajutat de un jandarm bacauan și un alt calator. Locotenentul Mihai Damian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…