- Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala la nivelul UE. 41,5% dintre ei sunt in acest pericol, raportat la media europeana de 24,2%, arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Aproape un sfert (24,2%) dintre copiii (sub 18 ani) din UE erau supusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, comparativ cu 21,7% dintre adulti (18-64 de ani ) si 20,4% in randul varstnicilor (65 de ani si mai mult), cea mai ridicata pondere a copiilor aflati in aceasta situatie fiind…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast,…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

