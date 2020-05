Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 22.591 de decese au fost inregistrate in luna martie, cu 892 mai multe decat in luna februarie, dar numarul este cu 298 mai mic fata de luna martie 2019, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), care precizeaza ca in lunile februarie si martie din acest…

- Produsele agricole s-au scumpit cu aproape 9% in ianuarie-martie 2020, fața de aceeași perioada a anului trecut, arata datele prezentate de Biroul Național de Statistica, care a luat in calcul prețurile medii de vinzare anunțate de producatori. Din produsele animaliere, laptele s-a scumpit cu 5,3%.…

- Peste 6.000 de persoane au murit de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, in ultimele trei saptamani in caminele de batrani din Anglia, unde situatia, apreciata drept „dramatica”, continua sa se degradeze in pofida diminuarii raspandirii epidemiei in Marea Britanie, relateaza AFP, citand Biroul…

- Guvernul britanic a anuntat lansarea unui studiu de amploare privind raspandirea noului coronavirus si dezvoltarea de anticorpi in randul populatiei, studiu in care ar putea fi implicate pana la 300.000 de persoane in urmatoarele 12 luni, informeaza joi AFP.Citește și: Marcel Vela, vești uriașe…

- Biroul National de Statistica a Chinei a informat vineri, ca in primele trei luni ale anului, ca urmare a pandemiei de coronavirus, economia a scazut cu 6,8% fata de aceeasi perioada a anului precedent, prima scadere de aceasta amploare din 1976, anul cand se incheia Revolutia Culturala.

- Valentin Cucuieț lucreaza de trei ani ca șofer de tir in provincia Huelva și transporta capșuni din campuri la depozite. E unul dintre puținii angajați din Spania care continua sa munceasca in timp ce restul țarii s-a izolat acasa din cauza pandemiei.670.186 romani locuiau in Spania la 1 ianuarie 2019,…

- Activitatea fabricilor din China a crescut neasteptat in martie, fata de colapsul inregistrat luna precedenta, dar analistii avertizeaza ca nu este sigura o redresare durabila pe termen scurt, deoarece pandemia de coronavirus (COVID-19) a provocat scaderea cererii externe si ameninta sa duca la contractarea…

- Afacerile din sectorul serviciilor, prestate in principal catre companii, au crescut cu 10,6% in 2019, serie bruta, fata de anul anterior, ritm crescut fata de cel din 2018, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In anul 2018, cifra de afaceri din serviciile…