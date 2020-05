Statistici INS. Oltenia a detronat Moldova la consumul de alcool Din datele oferite de Institutul Național de Statistica (INS), Oltenia se afla pe primul loc la consumul de alcool- 3,9 litri lunar de persoana. Moldova se situeaza pe locul doi cu un consum al alcoolului de 3,3 litri lunar de persoana. Centru țarii ocupa locul trei cu un consum al alcoolului de 2,6 litri lunar pe persoana. Cele mai mici cantitați se alcool se consuma in regiunile de Vest, in Sudul Munteniei și in București-Ilfov. Aici s-au inregistrat 2,1 litri lunar pe persoana. In Oltenia și Moldova s-a inregistrat cel mai mare consum de vin (1,9 respectiv 1,54 de litri lunar de persoana) in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata regenerata de padure in Romania a scazut anul trecut cu 9,6% (-2.584 ha), la 24.459 hectare, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mare volum de masa lemnoasa s-a recoltat in 2019 in regiunile de dezvoltare Nord-Est (26,8% din totalul volumului…

- Suprafata padurilor in anul 2019 a fost de 6.427.340 de hectare, in crestere cu 9.127 de hectare fata de anul anterior, potrivit unui comunicat remis vineri de Institutul National de Statistica (INS).La sfarsitul anului 2019, suprafata fondului forestier national era de 6.592.230 de hectare, in crestere…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, s-au eliberat…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30…

- Distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).'Pe profilul de sol 0-100…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2,4%, in primul trimestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce consumul final de energie electrica s-a diminuat cu 2,2%, la nivel comparativ, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…

- In schimb, potrivit datelor publicate vineri, 24 aprilie, de Institutul National de Statistica , țara noastra dispunea de 26.860 de kilometri de drumuri pietruite si de pamant. Conform datelor INS, la 31 decembrie 2019, drumurile publice totalizau 86.391 km , din care 17.873 km (20,7%) drumuri nationale,…

- Drumurile publice din Romania totalizau, la sfarsitul anului trecut, 86.391 km, din care 17.873 km (20,7%) erau drumuri nationale, 35.083 km (40,6%) drumuri judetene si 33.435 km (38,7%) drumuri comunale, iar lungimea totala a autostrazilor numara 866 km, potrivit datelor anuntate vineri de Institutul…