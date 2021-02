Statistici îngrijorătoare: Câți elevi din România au consumat alcool cel puțin o dată Un studiu arata ca majoritatea elevilor din Romania au consumat alcool cel puțin o data. Acest fenomen ingrijorator incepe in jurul varstei de 13 ani. Se pare ca alcoolul incepe sa fie consumat chiar incepand de la varsta de 13 ani in Romania. Conform studiului, peste 80% dintre elevii romani au consumat alcool cel puțin o data. Statisticile sumbre arata ca 7% dintre aceștia s-au intoxicat cu alcool. Același studiu arata ca elevii din Romania au incercat sa fumeze inainte sa-și termine studiile preuniversitare. Țara noastra este peste media europeana la consumul de tutun. Statisticile arata ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

