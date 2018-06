Statistici îngrijorătoare. Aproape 100.000 de copii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate Dintre cei 17.425 de copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate, 16.302 se aflau in ingrijirea rudelor de pana la gradul IV, fara masuri de protectie, restul fiind plasati la un asistent maternal, centre de plasament, sau alte familii / persoane. Conform sursei citate, un numar de 64.701 de copii aveau un parinte plecat la munca in strainatate, iar dintre acestia 62.350 de copii erau in grija rudelor pana la gradul IV, fara masura de protectie, iar 1.558 de copii se aflau in sistemul de protectie speciala, cum ar fi in grija unui asistent maternal, in centre de plasament… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ce trebuie sa știi cand pleci in strainatate, pentru sanatatea psihica, emoționala și sociala a copiilor și familiei tale. Psihologul Libertatea Cezar Laurențiu Cioc a realizat un scurt ghid cu sfaturi pentru cei plecați. Nu te invața nimeni sa fii parinte și atunci cand ești pus in fața unor situații…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat cu o larga majoritate de 456 la 147 de voturi si 49 de abtineri reforma muncii detasate, un text negociat timp de peste doi ani, scrie AFP. Detasarea muncitorilor le permite europenilor sa munceasca in alta tara decat a lor…

- 950 de lei (putin peste 200 de euro) ar putea primi unul dintre parintii plecati la munca in strainatate, pentru un drum dus-intors acasa. Prevederea se regaseste intr-o propunere legislativa initiata de senatorul PNL Eleonora Carmen Harau. "In Romania avem, in acest moment, un numar total de 97.645…

- Aproape 13.000 de minori din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia apar in evidentele oficiale ca avand parintii plecati la munca in strainatate, potrivit datelor prezentate de Organizatia "Salvati copiii" in cadrul unei dezbateri regionale.

- Aproape 13.000 de minori din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia apar in evidentele oficiale ca avand parintii plecati la munca in strainatate, potrivit datelor prezentate de Organizatia "Salvati copiii" in cadrul unei dezbateri regionale care s-a desfasurat marti, in municipiul Pitesti. Datele colectate…

- Un numar de 21 de persoane și-au manifestat, in acest an, interesul de a ocupa locuri de munca in strainatate, oferite prin rețeaua EURES, solicitand in acest sens, informații de la consilierul rețelei, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. „Munca in strainatate…