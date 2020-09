Statistici: Construcţiile noi au avut cea mai mare creștere în semestrul I 2020 Potrivit datelor Institului Național de Statistica (INS), cele mai mari creșteri in primele șase luni ale anului au fost inregistrate la lucrarile de constructii noi, cu 7% fața de aceeași perioada a anului trecut, și la utilaje (inclusiv mijloace de transport), cu 2,3%. Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in primul semestru al anului, 41.596 milioane de lei, in creștere cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2019, a anunțat Institutul Național de Statistica (INS). Trendul de creștere a fost inregistrat, in ciuda pandemiei, chiar din primele trei luni ale anului. In perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

